Мбаппе занялся созданием мультфильмов

Спортивное отделение американского агентства WME, дочерней компании Endeavour, объявило о заключении партнерского соглашения с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

Футболист запустил создание продюсерской компании под названием Zebra Valley, которая будет базироваться в Лос-Анджелесе и стремиться создавать анимационный контент, посвященный спорту, музыке, культуре, технологиям и видеоиграм.

«Работы новой студии будут направлены на то, чтобы помочь молодым людям найти свой путь. Также Zebra Valley будет стремиться к диалогу между глобальными сообществами, рассказывая универсальные истории. Будет уделяться особое внимание кроссплатформенному контенту в разнообразном и мультикультурном мире», — приводит L'Equipe заявление WME Sports.

Напомним, в апреле Мбаппе в своих социальных сетях написал «Зебра» и фанаты подумали о возможном переходе в «Ювентус». Однако это оказался анонс