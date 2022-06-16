Бывший защитник «Крыльев Советов» Зеффан вернулся во Францию

«Клермон» объявил о подписании защитника Мехди Зеффана. С 30-летним алжирцем подписан контракт, рассчитанный до 2025 года.

К французскому клубу Зеффан присоединился на правах свободного агента, так как в конце прошлого года у него закончился контракт с «Крыльями Советов».

Вместе с «Крыльями» Мехди стал чемпионом ФНЛ и финалистом Кубка России.