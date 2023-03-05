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Сегодня, 01:29

Мбаппе забил 201 гол за «ПСЖ» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба

Сергей Разин
корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил гол в матче 26-го тура чемпионата Франции против «Нанта» (4:2).

Этот мяч стал для 24-летнего француза 201-м в 248 матчах за парижский клуб. Таким образом, Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ», опередив Эдинсона Кавани (200 голов в 301 матче).

В текущем сезоне Мбаппе провел 22 матча в чемпионате Франции, в которых забил 18 голов и сделал 3 результативные передачи.

Килиан Мбаппе
ФК Нант
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 26 20 3 3 66-25 63
2
 Марсель 25 16 4 5 48-25 52
3
 Монако 25 15 5 5 53-34 50
4
 Ланс 26 14 9 3 40-21 51
5
 Ренн 25 14 4 7 45-28 46
6
 Лилль 26 13 6 7 46-33 45
7
 Ницца 26 11 9 6 34-22 42
8
 Лорьян 25 11 6 8 38-36 39
9
 Лион 25 11 5 9 39-28 38
10
 Реймс 25 8 13 4 33-26 37
11
 Тулуза 25 9 5 11 41-45 32
12
 Клермон Фут 25 8 7 10 25-34 31
13
 Нант 26 6 10 10 27-34 28
14
 Монпелье 25 8 3 14 36-46 27
15
 Страсбур 25 4 10 11 30-43 22
16
 Осер 26 5 7 14 23-49 22
17
 Аяччо 25 6 3 16 20-46 21
18
 Брест 25 4 8 13 26-42 20
19
 Труа 25 4 7 14 34-55 19
20
 Анже 25 2 4 19 21-53 10
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.03 23:00
Ницца – Осер
 1 : 1
4.03 19:00
Ланс – Лилль
 1 : 1
4.03 23:00
ПСЖ – Нант
 4 : 2
5.03 15:00
Труа – Монако
 - : -
5.03 17:00
Монпелье – Анже
 - : -
5.03 17:00
Реймс – Аяччо
 - : -
5.03 17:00
Страсбур – Брест
 - : -
5.03 17:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
5.03 19:05
Лион – Лорьян
 - : -
5.03 22:45
Ренн – Марсель
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 18
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 16
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 2 3
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 20 2 2
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