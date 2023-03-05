Мбаппе забил 201 гол за «ПСЖ» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил гол в матче 26-го тура чемпионата Франции против «Нанта» (4:2).

Этот мяч стал для 24-летнего француза 201-м в 248 матчах за парижский клуб. Таким образом, Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ», опередив Эдинсона Кавани (200 голов в 301 матче).

В текущем сезоне Мбаппе провел 22 матча в чемпионате Франции, в которых забил 18 голов и сделал 3 результативные передачи.