Месси набрал 1000 очков в клубной карьере по системе «гол+пас»
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси отметился голом в матче 26-го тура чемпионата Франции против «Нанта» (4:2).
Таким образом, на счету 35-летнего аргентинца в клубной карьере теперь 1000 очков по системе «гол+пас». За «Барселону» и «ПСЖ» форвард в общей сложности провел 841 матч, в которых забил 701 гол и сделал 299 передач.
Месси стал лучшим игроком мира 2022 года. В тройку также попали нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе и его соотечественник — форвард «Реала» Карим Бензема.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|26
|20
|3
|3
|66-25
|63
|
2
|Марсель
|25
|16
|4
|5
|48-25
|52
|
3
|Монако
|25
|15
|5
|5
|53-34
|50
|
4
|Ланс
|26
|14
|9
|3
|40-21
|51
|
5
|Ренн
|25
|14
|4
|7
|45-28
|46
|
6
|Лилль
|26
|13
|6
|7
|46-33
|45
|
7
|Ницца
|26
|11
|9
|6
|34-22
|42
|
8
|Лорьян
|25
|11
|6
|8
|38-36
|39
|
9
|Лион
|25
|11
|5
|9
|39-28
|38
|
10
|Реймс
|25
|8
|13
|4
|33-26
|37
|
11
|Тулуза
|25
|9
|5
|11
|41-45
|32
|
12
|Клермон Фут
|25
|8
|7
|10
|25-34
|31
|
13
|Нант
|26
|6
|10
|10
|27-34
|28
|
14
|Монпелье
|25
|8
|3
|14
|36-46
|27
|
15
|Страсбур
|25
|4
|10
|11
|30-43
|22
|
16
|Осер
|26
|5
|7
|14
|23-49
|22
|
17
|Аяччо
|25
|6
|3
|16
|20-46
|21
|
18
|Брест
|25
|4
|8
|13
|26-42
|20
|
19
|Труа
|25
|4
|7
|14
|34-55
|19
|
20
|Анже
|25
|2
|4
|19
|21-53
|10
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.03
|23:00
|
Ницца – Осер
|1 : 1
|4.03
|19:00
|
Ланс – Лилль
|1 : 1
|4.03
|23:00
|
ПСЖ – Нант
|4 : 2
|5.03
|15:00
|
Труа – Монако
|- : -
|5.03
|17:00
|
Монпелье – Анже
|- : -
|5.03
|17:00
|
Реймс – Аяччо
|- : -
|5.03
|17:00
|
Страсбур – Брест
|- : -
|5.03
|17:00
|
Тулуза – Клермон Фут
|- : -
|5.03
|19:05
|
Лион – Лорьян
|- : -
|5.03
|22:45
|
Ренн – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|18
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|16
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|15
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|20
|2
|3
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|20
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|20
|2
|2
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