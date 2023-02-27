Мбаппе забил 200-й гол за «ПСЖ». Он делит с Кавани первое место среди лучших бомбардиров клуба

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил гол в матче 25-го тура чемпионата Франции против «Марселя».

Таким образом, 24-летний француз забил 200-й гол в 247 матче за парижан. Он делит первое место с Эдинсоном Кавани среди лучших бомбардиров команды, проведя на 55 матчей меньше.

В текущем сезоне Мбаппе провел 29 матчей за «ПСЖ», в которых забил 30 голов.