Месси забил 700-й гол на клубном уровне

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси забил гол в ворота «Марселя» в матче 25-го тура чемпионата Франции.

Этот гол стал для аргентинца 700-м на клубном уровне. Для этого достижения ему понадобилось 840 матчей.

В текущем сезоне он сыграл за «ПСЖ» 28 матчей, забил 17 голов и отдал 15 результативных передач.