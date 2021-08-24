Мбаппе: «Я считаю себя звездой»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о философии выступления на высоком уровне. По словам чемпиона мира, он является звездой, но не считает себя лучше других.

«Считаю ли я себя звездой? Да, считаю. Если лицо человека можно увидеть по всему миру, то это так, — цитирует Мбаппе Esquire.com. — Быть звездой — это лишь вопрос статуса, однако это не означает, что я лучше других людей.

В футболе на таком уровне никто не будет делать тебе скидку и говорить, что ты на что-то способен. Поэтому эго и любовь к себе не являются прихотью звезд. Это лишь показывает готовность превзойти себя и сделать максимум возможного, это возможность сказать себе, что ты действительно в чем-то лучший.

Должны ли игроки быть друзьями? Нет. Как и пекарю не надо дружить с другими пекарями. И для побед не нужно каждый день ужинать с партнерами по команде".

В прошлом сезоне Мбаппе провел 31 матч в чемпионате Франции, в которых забил 27 голов и отдал семь результативных передач.