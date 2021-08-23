Фанатскую трибуну «Ниццы» закрыли на четыре матча

Фанатскую трибуну домашнего стадиона «Ниццы» после драки болельщиков с игроками «Марселя» в матче 3-го тура чемпионата Франции закрыли на четыре матча, сообщает L'Equipe.

Напомним, в середине второго тайма встречи на поле развязалась потасовка с участием болельщиков и футболистов. Ультрас «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил бутылку обратно в трибуну, после чего разъяренные фанаты «орлят» вырвались на поле.

«Марсель» отказался выходить на поле для доигровки встречи.