Фанатскую трибуну «Ниццы» закрыли на четыре матча
22:38
Фанатскую трибуну домашнего стадиона «Ниццы» после драки болельщиков с игроками «Марселя» в матче 3-го тура чемпионата Франции закрыли на четыре матча, сообщает L'Equipe.
Напомним, в середине второго тайма встречи на поле развязалась потасовка с участием болельщиков и футболистов. Ультрас «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил бутылку обратно в трибуну, после чего разъяренные фанаты «орлят» вырвались на поле.
«Марсель» отказался выходить на поле для доигровки встречи.
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