Анри надеется, что Мбаппе останется в «ПСЖ»

Экс-игрок «Арсенала» Тьерри Анри высказался о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Я не знаю, что происходит с Мбаппе. Всегда можно порассуждать и много чего сказать. Я вижу, что он в команде, что он тренируется, играет и пытается создавать шансы для своих партнеров. Он забивает голы.

Игрок выполняет условия своего контракта, не делает ничего плохого и выкладывается на поле, так что будьте счастливы. Как я часто говорю, имея дело с исключительным игроком, мы всегда ищем что-то плохое, какие-то мелочи. Я надеюсь, что он останется в «ПСЖ», и все будет хорошо", — приводит слова Анри Get French Football News.

16 августа появилась информация, что «Реал» готов отдать за игрока 120 миллионов евро. Самому футболисту клуб предложит пятилетний контракт. Его текущее соглашение рассчитано до 2022 года

В сезоне-2021/22 22-летний француз провел 3 матча за «ПСЖ», забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.