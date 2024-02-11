Энрике объяснил, почему оставил Мбаппе в запасе в игре с «Лиллем»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике объяснил, почему решил оставить нападающего Килиана Мбаппе в запасе в игре с «Лиллем» (3:1) в 21-м туре лиги 1.

«Килиан в порядке, но мы не хотели рисковать. Если бы это был финал, то он бы вышел на поле, но в среду он сыграет сто процентов», — сказал Энрике после игры.

14 февраля «ПСЖ» примет «Реал Сосьедад» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мбаппе впервые за 6 лет попал в запас «ПСЖ» и не вышел на поле