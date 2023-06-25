Мбаппе в «Реале» может получать 60 миллионов евро за сезон

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в «Реале» сможет получать около 60 миллионов евро, сообщает El Debate.

Сообщается, что максимальный доход форварда будет зависеть от его имиджевых и рекламных прав.

Ранее поступила информация, что Мбаппе может стать игроком «Реала» в течение двух недель. Некоторые СМИ сообщают, что его мать Файза Ламари вела секретные переговоры со «сливочными».

В пятницу, 23 июня издание PSG Community объявило о том, что «Реал» договорился о покупке Мбаппе за 250 миллионов евро в нынешнее трансферное окно.

«ПСЖ» арендовал Мбаппе у «Монако» в августе 2017 года, а год спустя выкупил игрока за 180 миллионов евро. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах.

Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.