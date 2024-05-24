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Чанов: «Год назад я сказал, что Сафонов мог бы спокойно играть за «ПСЖ», так как был уверен в нашей школе вратарей»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Ровно год назад я сказал, что Сафонов мог бы спокойно играть за «ПСЖ»? В нем видел задатки не только я. Это вратарь номер один в сборной России. Я был просто уверен в нашей школе вратарей. Я ведь мог и про другого кого-то так сказать. Но если все-таки Сафонов, то остается только пожелать успеха, чтобы он не опускал планку советского и российского вратарского искусства. Это лишний раз доказывает, что мы на правильном пути.
Это большой плюс для карьеры Матвея. Он попробует себя в хорошем чемпионате. «ПСЖ» — это международная арена, где можно о себе заявить. К сожалению, нас не пускают на международный уровень, и мы не можем себя показать. У нас редкие товарищи играют заграницей, но показывают уровень. Сафонову надо попробовать выиграть конкуренцию у Доннаруммы, но предполагать, получится или нет, пока нельзя», — приводит Legalbet слова Чанова.

В среду, 22 мая появилась информация о том, что Сафонов близок к переходу из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро.

25-летний россиянин является воспитанником «Краснодара», в сезоне-2023/24 он провел 29 матчей, пропустил 27 голов и отыграл 10 матчей на ноль.

Источник: Legalbet
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 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
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 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
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