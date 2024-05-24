Чанов: «Год назад я сказал, что Сафонов мог бы спокойно играть за «ПСЖ», так как был уверен в нашей школе вратарей»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Ровно год назад я сказал, что Сафонов мог бы спокойно играть за «ПСЖ»? В нем видел задатки не только я. Это вратарь номер один в сборной России. Я был просто уверен в нашей школе вратарей. Я ведь мог и про другого кого-то так сказать. Но если все-таки Сафонов, то остается только пожелать успеха, чтобы он не опускал планку советского и российского вратарского искусства. Это лишний раз доказывает, что мы на правильном пути.

Это большой плюс для карьеры Матвея. Он попробует себя в хорошем чемпионате. «ПСЖ» — это международная арена, где можно о себе заявить. К сожалению, нас не пускают на международный уровень, и мы не можем себя показать. У нас редкие товарищи играют заграницей, но показывают уровень. Сафонову надо попробовать выиграть конкуренцию у Доннаруммы, но предполагать, получится или нет, пока нельзя», — приводит Legalbet слова Чанова.

В среду, 22 мая появилась информация о том, что Сафонов близок к переходу из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро.

25-летний россиянин является воспитанником «Краснодара», в сезоне-2023/24 он провел 29 матчей, пропустил 27 голов и отыграл 10 матчей на ноль.