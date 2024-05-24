Бывший футболист «Торпедо» Афанасьев: «Сафонов должен понимать, что в такие команды, как «ПСЖ», зовут играть раз в жизни»

Бывший футболист «Торпедо» Андрей Афанасьев поделился мнением о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Вариант, конечно, очень хороший — в такие команды зовут один раз в жизни. Если, конечно, это не просто слух. Матвей должен понимать, что легко ему там не будет и что Доннарумма свое место просто так не отдаст. Если Сафонов готов к ежедневной борьбе, чтобы доказывать свой уровень на каждой тренировке, то тогда, конечно, надо переходить. Впрочем, важно понимать, что игровое время в «ПСЖ» он может получить не сразу, для этого может потребоваться время. Матвей сейчас должен все это взвесить и осмыслить и только после этого решить, делать этот шаг или нет», — приводит «РБ Спорт» слова Афанасьева.

В среду, 22 мая, стало известно, что Сафонов близок к переходу из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 голкипер принял участие в 29 матчах, пропустил 27 голов и отыграл 10 встреч на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро. Контракт вратаря с «быками» действует до конца июня 2029 года.