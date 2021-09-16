Мбаппе травмировал голеностоп в матче с «Брюгге»
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о повреждении форварда команды Килиана Мбаппе. Француз был травмирован в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (1:1).
«У него повреждение [правого] голеностопа. У Мбаппе уже были проблемы с обоими голеностопами. Посмотрим, будет ли у нас в четверг более точная информация», — рассказал Почеттино RMS Sport.
22-летний футболист покинул поле на 51-й минуте. Во втором туре группового этапа ЛЧ «ПСЖ» встретится с «Манчестер Сити». Встреча состоится 28 сентября на «Парк де Пренс». Начало — в 22.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-des-champions/ligue-des-champions-suivez-le-match-club-bruges-psg-en-direct-avec-le-trio-messi-neymar-mbappe_LS-202109150107.html
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