Майкл Оуэн: «Трио Месси, Неймар, Мбаппе делает атаку «ПСЖ» слабее»
14:56
Экс-форвард Майкл Оуэн считает, что трио нападающих Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе делают атаку «ПСЖ» слабее.
«Трио Месси, Неймар, Мбаппе делает атаку «ПСЖ» слабее. Я не понимаю, почему «ПСЖ» считается фаворитом Лиги чемпионов. Английские клубы «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» намного лучше.
Уверен, что «ПСЖ» больше шансов на победу дают такие футболисты, как Доннарумма и Серхио Рамос», — цитирует Оуэна Daily Mail.
15 сентября «ПСЖ» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В следующем туре парижане сыграют дома с «Манчестер Сити».
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