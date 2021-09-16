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Майкл Оуэн: «Трио Месси, Неймар, Мбаппе делает атаку «ПСЖ» слабее»

14:56
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Экс-форвард Майкл Оуэн считает, что трио нападающих Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе делают атаку «ПСЖ» слабее.

«Трио Месси, Неймар, Мбаппе делает атаку «ПСЖ» слабее. Я не понимаю, почему «ПСЖ» считается фаворитом Лиги чемпионов. Английские клубы «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» намного лучше.

Уверен, что «ПСЖ» больше шансов на победу дают такие футболисты, как Доннарумма и Серхио Рамос», — цитирует Оуэна Daily Mail.

15 сентября «ПСЖ» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В следующем туре парижане сыграют дома с «Манчестер Сити».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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