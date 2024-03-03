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3 марта, 18:15

Мбаппе считает, что «ПСЖ» нарушил слово, предоставив информацию о его уходе из клуба

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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подозревает руководителей парижан в нарушении заранее оговоренных соглашений об уходе летом 2024 года.

По информации L'Equipe, 25-летний игрок договорился с клубом о том, что новости о его скором отъезде из Парижа будут появляться в медиа ближе к концу текущего сезона. Однако сведения оказались в СМИ гораздо раньше, чем предполагалось.

В связи с возникшей ситуацией форвард посчитал, что «ПСЖ» вновь нарушил данное ему слово, слив информацию в преддверии важных матчей плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, что Мбаппе договорился о переходе в мадридский «Реал» ближайшим летом на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 7 результативных передач.

Источник: L'Equipe
Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 16 7 1 54-19 55
2
 Брест 24 13 7 4 35-18 46
3
 Монако 24 12 6 6 44-34 42
4
 Лилль 24 11 8 5 34-20 41
5
 Ницца 25 11 7 7 24-19 40
6
 Ланс 24 11 6 7 33-24 39
7
 Марсель 24 9 9 6 38-26 36
8
 Ренн 24 9 8 7 36-29 35
9
 Реймс 24 10 4 10 30-32 34
10
 Тулуза 24 7 8 9 27-32 29
11
 Лион 24 8 4 12 25-38 28
12
 Монпелье 25 6 9 10 29-34 27
13
 Страсбур 24 6 8 10 25-37 26
14
 Лорьян 24 6 7 11 33-45 25
15
 Нант 24 7 4 13 23-36 25
16
 Гавр 24 5 9 10 24-31 24
17
 Метц 24 5 5 14 21-37 20
18
 Клермон Фут 24 3 8 13 17-41 17
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8.03 23:00
Ницца – Монпелье
 1 : 2
9.03 19:00
Лорьян – Лион
 - : -
9.03 23:00
Ланс – Брест
 - : -
10.03 15:00
ПСЖ – Реймс
 - : -
10.03 17:00
Гавр – Тулуза
 - : -
10.03 17:00
Метц – Клермон Фут
 - : -
10.03 17:00
Страсбур – Монако
 - : -
10.03 19:05
Лилль – Ренн
 - : -
10.03 22:45
Марсель – Нант
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

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Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

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П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Мозес Саймон

Мозес Саймон

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Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

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