Мбаппе считает, что «ПСЖ» нарушил слово, предоставив информацию о его уходе из клуба

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подозревает руководителей парижан в нарушении заранее оговоренных соглашений об уходе летом 2024 года.

По информации L'Equipe, 25-летний игрок договорился с клубом о том, что новости о его скором отъезде из Парижа будут появляться в медиа ближе к концу текущего сезона. Однако сведения оказались в СМИ гораздо раньше, чем предполагалось.

В связи с возникшей ситуацией форвард посчитал, что «ПСЖ» вновь нарушил данное ему слово, слив информацию в преддверии важных матчей плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, что Мбаппе договорился о переходе в мадридский «Реал» ближайшим летом на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 7 результативных передач.