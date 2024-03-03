«Гавр» без Кузяева проиграл «Бресту» в матче лиги 1
«Гавр» на выезде проиграл «Бресту» в матче 24-го тура чемпионата Франции — 0:1. Встреча прошла на арене «Стад Франсис Ле Бле».
Единственный гол в матче забил полузащитник Пьер Ле Мелу на 34-й минуте.
Российский полузащитник гостей Далер Кузяев пропускал матч из-за дисквалификаци.
«Гавр» с 24 очками занимает 14-е место в турнирной таблице лиги 1. «Брест» находится на второй строчке с 46 баллами.
В других матчах 24-го тура лиги 1 «Монпелье» и «Страсбур» сыграли вничью (2:2), а «Метц» обыграл «Нант» (2:0).
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|24
|16
|7
|1
|54-19
|55
|
2
|Брест
|24
|13
|7
|4
|35-18
|46
|
3
|Монако
|24
|12
|6
|6
|44-34
|42
|
4
|Лилль
|24
|11
|8
|5
|34-20
|41
|
5
|Ницца
|25
|11
|7
|7
|24-19
|40
|
6
|Ланс
|24
|11
|6
|7
|33-24
|39
|
7
|Марсель
|24
|9
|9
|6
|38-26
|36
|
8
|Ренн
|24
|9
|8
|7
|36-29
|35
|
9
|Реймс
|24
|10
|4
|10
|30-32
|34
|
10
|Тулуза
|24
|7
|8
|9
|27-32
|29
|
11
|Лион
|24
|8
|4
|12
|25-38
|28
|
12
|Монпелье
|25
|6
|9
|10
|29-34
|27
|
13
|Страсбур
|24
|6
|8
|10
|25-37
|26
|
14
|Лорьян
|24
|6
|7
|11
|33-45
|25
|
15
|Нант
|24
|7
|4
|13
|23-36
|25
|
16
|Гавр
|24
|5
|9
|10
|24-31
|24
|
17
|Метц
|24
|5
|5
|14
|21-37
|20
|
18
|Клермон Фут
|24
|3
|8
|13
|17-41
|17
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.03
|23:00
|
Ницца – Монпелье
|1 : 2
|9.03
|19:00
|
Лорьян – Лион
|- : -
|9.03
|23:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|10.03
|15:00
|
ПСЖ – Реймс
|- : -
|10.03
|17:00
|
Гавр – Тулуза
|- : -
|10.03
|17:00
|
Метц – Клермон Фут
|- : -
|10.03
|17:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|10.03
|19:05
|
Лилль – Ренн
|- : -
|10.03
|22:45
|
Марсель – Нант
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|21
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|12
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Мозес Саймон
Нант
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|15
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|16
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|16
|1
|1
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