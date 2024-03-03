«Гавр» без Кузяева проиграл «Бресту» в матче лиги 1

«Гавр» на выезде проиграл «Бресту» в матче 24-го тура чемпионата Франции — 0:1. Встреча прошла на арене «Стад Франсис Ле Бле».

Единственный гол в матче забил полузащитник Пьер Ле Мелу на 34-й минуте.

Российский полузащитник гостей Далер Кузяев пропускал матч из-за дисквалификаци.

«Гавр» с 24 очками занимает 14-е место в турнирной таблице лиги 1. «Брест» находится на второй строчке с 46 баллами.

В других матчах 24-го тура лиги 1 «Монпелье» и «Страсбур» сыграли вничью (2:2), а «Метц» обыграл «Нант» (2:0).