«Ницца» уступила «Тулузе» и продлила серию без побед в лиге 1 до пяти матчей

«Ницца» на выезде проиграла «Тулузе» в матче 24-го тура лиги 1 — 1:2.

Счет в этой встрече открыли гости — на 8-й минуте отличился Терем Моффи. Во втором тайме хозяева забили два гола за четыре минуты. На 65-й минуте забитым мячом отметился Тийс Даллинга, а на 69-й — Янн Гбохо.

«Ницца» не выигрывает на протяжении пяти матчей подряд в лиге 1, однако команда сохраняет 5-е место в турнирной таблице чемпионата Франции (40 очков). «Тулуза» набрала 29 баллов и поднялась на 10-ю позицию.