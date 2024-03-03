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3 марта, 16:55

«Ницца» уступила «Тулузе» и продлила серию без побед в лиге 1 до пяти матчей

Алина Савинова
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Игроки «Ниццы» и «Тулузы».
Фото AFP

«Ницца» на выезде проиграла «Тулузе» в матче 24-го тура лиги 1 — 1:2.

Счет в этой встрече открыли гости — на 8-й минуте отличился Терем Моффи. Во втором тайме хозяева забили два гола за четыре минуты. На 65-й минуте забитым мячом отметился Тийс Даллинга, а на 69-й — Янн Гбохо.

«Ницца» не выигрывает на протяжении пяти матчей подряд в лиге 1, однако команда сохраняет 5-е место в турнирной таблице чемпионата Франции (40 очков). «Тулуза» набрала 29 баллов и поднялась на 10-ю позицию.

Франция. Лига 1. 24-й тур
03 мар, 15:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
2:1
Ницца

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2023-2024/
Футбол
ФК Ницца
ФК Тулуза
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 16 7 1 54-19 55
2
 Брест 24 13 7 4 35-18 46
3
 Монако 24 12 6 6 44-34 42
4
 Лилль 24 11 8 5 34-20 41
5
 Ницца 25 11 7 7 24-19 40
6
 Ланс 24 11 6 7 33-24 39
7
 Марсель 24 9 9 6 38-26 36
8
 Ренн 24 9 8 7 36-29 35
9
 Реймс 24 10 4 10 30-32 34
10
 Тулуза 24 7 8 9 27-32 29
11
 Лион 24 8 4 12 25-38 28
12
 Монпелье 25 6 9 10 29-34 27
13
 Страсбур 24 6 8 10 25-37 26
14
 Лорьян 24 6 7 11 33-45 25
15
 Нант 24 7 4 13 23-36 25
16
 Гавр 24 5 9 10 24-31 24
17
 Метц 24 5 5 14 21-37 20
18
 Клермон Фут 24 3 8 13 17-41 17
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
8.03 23:00
Ницца – Монпелье
 1 : 2
9.03 19:00
Лорьян – Лион
 - : -
9.03 23:00
Ланс – Брест
 - : -
10.03 15:00
ПСЖ – Реймс
 - : -
10.03 17:00
Гавр – Тулуза
 - : -
10.03 17:00
Метц – Клермон Фут
 - : -
10.03 17:00
Страсбур – Монако
 - : -
10.03 19:05
Лилль – Ренн
 - : -
10.03 22:45
Марсель – Нант
 - : -
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