Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Мбаппе: «Родители не называли мне суммы. Как воспитывать ребенка, который узнал, что стоит миллионы долларов?»

Мбаппе заявил, что деньги не являются главной мотивацией в карьере
14:36
Теги:

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил, что не считает деньги главной мотивацией в карьере.

«Жизненный опыт важнее, чем заработок, несмотря на то что есть семья, о которой нужно заботиться, — приводит слова Мбаппе GFFN со ссылкой на Paris Match. — Прежде всего я жажду путешествий, встреч с другими футболистами, разными культурами. Было сложно жить с ощущением того, что тебя считают звездой. Родители не называли мне суммы. Как воспитывать 14-летнего ребенка, который узнал, что стоит миллионы долларов? У меня спокойное отношение к деньгам. Да, деньги — это важно, но это не является моей мотивацией».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком в команде. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 160 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.getfootballnewsfrance.com/2021/kylian-mbappe-my-parents-didnt-tell-me-about-the-sums-how-do-you-bring-up-a-14-year-old-after-telling-him-hes-worth-millions/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Россия показала Канаде, кто здесь хозяин. Но едва не упустила легкую победу
Суд отменил приговор в отношении блогера Эдварда Била
1
Реклама