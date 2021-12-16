Мбаппе: «Родители не называли мне суммы. Как воспитывать ребенка, который узнал, что стоит миллионы долларов?»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил, что не считает деньги главной мотивацией в карьере.

«Жизненный опыт важнее, чем заработок, несмотря на то что есть семья, о которой нужно заботиться, — приводит слова Мбаппе GFFN со ссылкой на Paris Match. — Прежде всего я жажду путешествий, встреч с другими футболистами, разными культурами. Было сложно жить с ощущением того, что тебя считают звездой. Родители не называли мне суммы. Как воспитывать 14-летнего ребенка, который узнал, что стоит миллионы долларов? У меня спокойное отношение к деньгам. Да, деньги — это важно, но это не является моей мотивацией».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком в команде. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 160 миллионов евро.