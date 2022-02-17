Источник сообщил, что «ПСЖ» предлагает Мбаппе зарплату в 1 миллион евро в неделю

«ПСЖ» предлагает Мбаппе зарплату в 1 миллион евро в неделю

Руководство «ПСЖ» продолжает попытки сохранить в команде французского нападающего Килиана Мбаппе. Ему предложили краткосрочный контракт с огромной зарплатой — 1 миллион евро в неделю, сообщает The Independent.

За этой инициативой стоит эмир Катара: отмечается, что президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи и спортивному директору клуба Леонардо было приказано добиться продления Мбаппе «практически любой ценой».

Отмечается, что Килиан Мбаппе и его представители уведомили клуб, что решение о дальнейшем сотрудничестве не будет принято до лета, так как нападающий стремится полностью сосредоточиться на текущем сезоне.

Мбаппе вместе с «ПСЖ» трижды выигрывал чемпионат Франции, трижды становился обладателем кубка страны и дважды завоевывал Суперкубок Франции. Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.