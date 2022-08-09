Мбаппе приступил к тренировкам в общей группе «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе вернулся в общую группу команды.

По данным Le Parisien, во вторник 23-летний футболит участвовал в тренировке со своими товарищами по команде. Форвард может принять участие в матче против «Монпелье», который состоится 13 августа.

Ранее сообщалось, что Мбаппе испытывает проблемы с приводящей мышцей бедра и из-за этого пропустил матч 1-го тура лиги 1 с «Клермоном» (5:0).