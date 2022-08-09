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Сегодня, 23:28

«Марсель» объявил о договоренности с Санчесом

Руслан Минаев
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«Марсель» объявил о достижении принципиального соглашения с нападающим Алексисом Санчесом.

В ближайшее время французских клуб подпишет контракт с 33-летним чилийцем.

8 августа Санчес расторг соглашение с «Интером». В прошедшем сезоне нападающий забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач в 38 матчах за «нерадзурри» во всех турнирах.

Алексис Санчес
Футбол
ФК Марсель
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