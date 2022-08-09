«Монако» презентовал третий комплект формы

«Монако» презентовал третий комплект формы на сезон-2022/23. Форма впервые в истории клуба выполнена в фиолетовых цветах.

«Княжеский клуб решил провести небольшую революцию и представить новый комплект формы в абсолютно новом и не использовавшемся ранее цвете. Таким образом, свою новую фиолетовую форму монегаски впервые примерят в матче 3-го тура лиги 1 с «Лансом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ближайшая игра «Монако» состоится во вторник, 9 августа. В Лиге чемпионов монегаски сыграют против ПСВ в 3-м квалификационном раунде.