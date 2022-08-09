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Сегодня, 00:13

«Монако» презентовал третий комплект формы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Третья форма «Монако».
Фото asmonaco.com

«Монако» презентовал третий комплект формы на сезон-2022/23. Форма впервые в истории клуба выполнена в фиолетовых цветах.

«Княжеский клуб решил провести небольшую революцию и представить новый комплект формы в абсолютно новом и не использовавшемся ранее цвете. Таким образом, свою новую фиолетовую форму монегаски впервые примерят в матче 3-го тура лиги 1 с «Лансом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ближайшая игра «Монако» состоится во вторник, 9 августа. В Лиге чемпионов монегаски сыграют против ПСВ в 3-м квалификационном раунде.

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE/
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