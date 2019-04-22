Мбаппе при первом голе "Монако" разогнался до 38 км/ч. Быстрее, чем Болт

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе, забивая первый гол "Монако" в матче чемпионата Франции (3:1), разогнался до 38 километров в час. Это выше средней скорости легкоатлета Усэйна Болта во время рекордного забега на дистанции 100 м (37,58 км/ч).

Болт установил рекорд на 100-метровке 16 августа 2009 года, пробежав дистанцию за 9,58.

Мбаппе в игре с "Монако" оформил свой третий хет-трик в сезоне.