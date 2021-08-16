Мбаппе попросит президента «ПСЖ» начать переговоры по трансферу в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет продолжить карьеру в «Реале», сообщает журналист Жозеп Педрероль.

По данным источника, футболист встретится с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи и попросит начать переговоры с «Реалом» по его трансферу. Мбаппе хочет покинуть стан парижан как можно быстрее.

Француз хотел уйти из клуба еще до того, как в команду перешел форвард Лионель Месси. Нынешний контракт 22-летнего игрока истекает следующим летом.