Мбаппе попросит президента «ПСЖ» начать переговоры по трансферу в «Реал»
14:23
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет продолжить карьеру в «Реале», сообщает журналист Жозеп Педрероль.
По данным источника, футболист встретится с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи и попросит начать переговоры с «Реалом» по его трансферу. Мбаппе хочет покинуть стан парижан как можно быстрее.
Француз хотел уйти из клуба еще до того, как в команду перешел форвард Лионель Месси. Нынешний контракт 22-летнего игрока истекает следующим летом.
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