«ПСЖ» подписал вратаря родом из Мадагаскара
16:13
«ПСЖ» подписал контракт с юным вратарем из Мадагаскара, который принял французское гражданство, Матиасом Рандриамами, сообщает пресс-служба парижан.
Соглашение с 18-летним голкипером рассчитано на три года — до лета 2024. До этого Рандриамами находился в структуре парижан, но это первый его профессиональный контракт в карьере.
Помимо Рандриамами на вратарской позиции парижского клуба играют Джанлуиджи Доннарумма, Кейлор Навас, Серхио Рико, Александр Летеллье и Денис Франки.
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