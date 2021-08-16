«ПСЖ» подписал вратаря родом из Мадагаскара

«ПСЖ» подписал контракт с юным вратарем из Мадагаскара, который принял французское гражданство, Матиасом Рандриамами, сообщает пресс-служба парижан.

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Le gardien de but de 18 ans a sign? son premier contrat professionnel avec le @PSG_inside.

Mathyas Randriamamy est d?sormais li? au club de la capitale jusqu'au 30 juin 2024. ??? — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 16, 2021

Соглашение с 18-летним голкипером рассчитано на три года — до лета 2024. До этого Рандриамами находился в структуре парижан, но это первый его профессиональный контракт в карьере.

Помимо Рандриамами на вратарской позиции парижского клуба играют Джанлуиджи Доннарумма, Кейлор Навас, Серхио Рико, Александр Летеллье и Денис Франки.