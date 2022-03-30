«Сделаю это намного быстрее, чем вы думаете». Мбаппе пообещал побить рекорд Анри

Нападающий Килиан Мбаппе сделал дубль в товарищеском матче против сборной ЮАР (5:0).

На счету Мбаппе стало девять голов в пяти последних матчах за сборную Францию. Всего 23-летний форвард забил за национальную команду уже 25 мячей

«Побить все рекорды? Я всегда хотел быть первым везде.

Рекорд Тьерри Анри по количеству голов — это серьезное достижение. Но я думаю, что смогу побить его. И сделаю это намного быстрее, чем вы думаете», — сказал Мбаппе TF1.

Тьерри Анри удерживает лидерство по голам за сборную Франции (51)