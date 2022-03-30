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Сегодня, 00:20

«Сделаю это намного быстрее, чем вы думаете». Мбаппе пообещал побить рекорд Анри

Мбаппе стремится установить новый рекорд сборной Франции по количеству голов
Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Килиан Мбаппе сделал дубль в товарищеском матче против сборной ЮАР (5:0).

На счету Мбаппе стало девять голов в пяти последних матчах за сборную Францию. Всего 23-летний форвард забил за национальную команду уже 25 мячей

«Побить все рекорды? Я всегда хотел быть первым везде.

Рекорд Тьерри Анри по количеству голов — это серьезное достижение. Но я думаю, что смогу побить его. И сделаю это намного быстрее, чем вы думаете», — сказал Мбаппе TF1.

Тьерри Анри удерживает лидерство по голам за сборную Франции (51)

Килиан Мбаппе
Тьерри Анри
Сборная Франции по футболу
Сборная ЮАР по футболу
0
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Дубль Мбаппе принес Франции победу над ЮАР в товарищеском матче
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 20 5 4 59-27 65
2
 Марсель 29 15 8 6 45-27 53
3
 Ренн 29 16 4 9 63-28 52
4
 Ницца 29 15 6 8 39-23 50
5
 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
6
 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
7
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
8
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
9
 Лион 29 11 10 8 40-37 42
10
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
11
 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
12
 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
13
 Брест 29 9 8 12 36-43 35
14
 Анже 29 8 8 13 32-41 32
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 29 4 11 14 26-52 23
20
 Бордо 29 4 10 15 38-70 22
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3.04 00:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
3.04 00:00
Лилль – Бордо
 - : -
3.04 00:00
Лион – Анже
 - : -
3.04 00:00
Метц – Монако
 - : -
3.04 00:00
Монпелье – Брест
 - : -
3.04 00:00
Ницца – Ренн
 - : -
3.04 00:00
ПСЖ – Лорьян
 - : -
3.04 00:00
Сент-Этьен – Марсель
 - : -
3.04 00:00
Страсбур – Ланс
 - : -
3.04 00:00
Труа – Реймс
 - : -
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ЖК
Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 16
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 9
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 25 2 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 24 1 7
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 27 1 4
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