Нико Ковач может возглавить «Лион»

Нико Ковач может стать главным тренером «Лиона», сообщает Foot Mercato.

По информации СМИ, в клубе недовольны результатами действующего тренера — Питера Боша. Руководство «Лиона» уже составило шорт лист претендентов на этот пост. В него попали Ковач и Стефан Жюльен.

1 января Ковач был уволен из «Монако». Он возглавлял клуб с июля 2020 года.

В текущем сезоне «Лион» имеет в активе 42 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.