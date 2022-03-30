Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 00:05

Дубль Мбаппе принес Франции победу над ЮАР в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Франция одержала крупную победу в товарищеском матче с ЮАР. Французы разгромили соперников со счетом 5:0.

Дубль оформил нападающий Килиан Мбаппе. 23-летний форвард уже забил 25 голов за национальную команду.

Товарищеские матчи

Франция — ЮАР — 5:0 (2:0)

Голы: Мбаппе, 23 (1:0). Жиру, 34 (2:0). Мбаппе, 76 — с пенальти (3:0). Бен-Йеддер, 81 (4:0). Гендузи, 90+2 (5:0).

Франция: Меньян, Варан (Кунде, 80), Динь, Кимпембе, Салиба, Рабьо (Гендузи, 79), Канте (Погба, 66), Клаусс (Нкунку, 88), Гризманн (Диаби, 66), Жиру (Бен-Йеддер, 65), Мбаппе.

Судья: Шерер (Швейцария).

29 марта. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».

Сборная Франции по футболу
Сборная ЮАР по футболу
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Тренер тянула за купальник с такой силой, что он врезался гимнастке между ягодиц». Как в Канаде издевались над спортсменками
Добившаяся исключения сборной России Польша вышла на чемпионат мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лион» хочет продлить контракт с защитником Денайером

«Сделаю это намного быстрее, чем вы думаете». Мбаппе пообещал побить рекорд Анри
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 20 5 4 59-27 65
2
 Марсель 29 15 8 6 45-27 53
3
 Ренн 29 16 4 9 63-28 52
4
 Ницца 29 15 6 8 39-23 50
5
 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
6
 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
7
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
8
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
9
 Лион 29 11 10 8 40-37 42
10
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
11
 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
12
 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
13
 Брест 29 9 8 12 36-43 35
14
 Анже 29 8 8 13 32-41 32
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 29 4 11 14 26-52 23
20
 Бордо 29 4 10 15 38-70 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.04 00:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
3.04 00:00
Лилль – Бордо
 - : -
3.04 00:00
Лион – Анже
 - : -
3.04 00:00
Метц – Монако
 - : -
3.04 00:00
Монпелье – Брест
 - : -
3.04 00:00
Ницца – Ренн
 - : -
3.04 00:00
ПСЖ – Лорьян
 - : -
3.04 00:00
Сент-Этьен – Марсель
 - : -
3.04 00:00
Страсбур – Ланс
 - : -
3.04 00:00
Труа – Реймс
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 16
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 9
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 25 2 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 24 1 7
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 27 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости