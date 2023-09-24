«ПСЖ» сыграет против «Марселя» в рамках 6-го тура чемпионата Франции в воскресенье, 24 сентября. Игра пройдет 24 на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, Франция. Начало — в 21:45 по московскому времени. Формальные события матча «Лион» — «ПСЖ» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Смотреть игру чемпионата Франции «ПСЖ» — «Ницца» можно будет бесплатно в группе болельщиков «ПСЖ» в «ВКонтакте», который проведет видеотрансляцию матча. Начало прямого эфира — в 21:45.

Парижане занимают седьмое место с 8 очками в турнирной таблице чемпионата Франции, а «Марсель» располагается на 6-й строчке с девятью баллами. Полный календарь чемпионата Франции 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».

Франция: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024