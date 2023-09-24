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Сегодня, 20:00

«ПСЖ» — «Марсель»: смотреть прямую трансляцию матча французской лиги 1 (видео)

«ПСЖ» сыграет с «Марселем» в 6-м туре лиги 1 24 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК &amp;quot;ПСЖ&amp;quot;.
Фото AFP

«ПСЖ» сыграет против «Марселя» в рамках 6-го тура чемпионата Франции в воскресенье, 24 сентября. Игра пройдет 24 на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, Франция. Начало — в 21:45 по московскому времени. Формальные события матча «Лион» — «ПСЖ» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Франция. Лига 1. 6-й тур
24 сент, 21:45. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Марсель

Смотреть игру чемпионата Франции «ПСЖ» — «Ницца» можно будет бесплатно в группе болельщиков «ПСЖ» в «ВКонтакте», который проведет видеотрансляцию матча. Начало прямого эфира — в 21:45.

Парижане занимают седьмое место с 8 очками в турнирной таблице чемпионата Франции, а «Марсель» располагается на 6-й строчке с девятью баллами. Полный календарь чемпионата Франции 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».

Франция: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024

Футбол
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Монпелье» и «Ренн» не забили голов в матче лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брест 6 4 1 1 8-6 13
2
 Ницца 6 3 3 0 8-4 12
3
 Монако 6 3 2 1 15-8 11
4
 Страсбур 6 3 1 2 7-8 10
5
 Гавр 6 2 3 1 10-7 9
6
 Марсель 5 2 3 0 7-4 9
7
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
8
 Ренн 6 1 5 0 10-6 8
9
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
10
 Нант 6 2 2 2 11-11 8
11
 Метц 6 2 2 2 7-10 8
12
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
13
 Монпелье 6 1 3 2 9-9 6
14
 Лорьян 6 1 3 2 10-12 6
15
 Тулуза 6 1 3 2 6-8 6
16
 Ланс 6 1 1 4 6-12 4
17
 Лион 6 0 2 4 3-11 2
18
 Клермон Фут 6 0 1 5 5-12 1
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.09 22:00
Монако – Ницца
 0 : 1
23.09 18:00
Нант – Лорьян
 5 : 3
23.09 22:00
Брест – Лион
 1 : 0
24.09 14:00
Метц – Страсбур
 0 : 1
24.09 16:00
Гавр – Клермон Фут
 2 : 1
24.09 16:00
Ланс – Тулуза
 2 : 1
24.09 18:05
Монпелье – Ренн
 0 : 0
24.09 21:45
ПСЖ – Марсель
 - : -
26.09 22:00
Лилль – Реймс
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
Набиль Алиуи

Набиль Алиуи

Гавр

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 3 1 1
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 4 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
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