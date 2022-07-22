Мбаппе получил награду ESPY как лучший футболист года

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В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения спортивных наград ESPY.

Лучшими футболистами и футболисткой были признаны форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе и нападающая «Челси» Сэм Керр соответственно.

ESPY Award — награда, присуждаемая ведущим спортсменам телеканалом ESPN. В 2021 году лучшим футболистом был признан форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.