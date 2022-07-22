Ляказетт выбыл на несколько дней из-за многочисленного укуса ос

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт не сможет помочь команде в товарищеском матче против «Фейеноорда», сообщает L'Equipe.

Во время прогулки по лесу на сборах в Нидерландах 31-летний француз получил около 12 укусов пчел, поэтому не сможет помочь команде в ближайшее время.

В начале июня «Лион» объявил о возвращении в команду воспитанника клуба. Ляказетт присоединился к команде на правах свободного агента.