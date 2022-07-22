Ла лига через суд требует расторгнуть контракт Мбаппе с «ПСЖ»
Руководство ла лиги требует расторгнуть контракт форварда Килиана Мбаппе с «ПСЖ» в административном суде Парижа, пишет L'Equipe.
По данным источника, ла лига просит отменить решение департамента, который отвечает за мониторинг счетов французских клубов, об отсутствии претензий к «ПСЖ».
Оба ходатайства будут рассмотрены по существу в течение более длительного времени. Юрист ла лиги заявил, что это было ожидаемо.
«Это только первый шаг перед обращение в европейские суды в течение нескольких месяцев», — сказал Хуан Бранко.
В конце мая Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 160 миллионов евро.
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|0
|0
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|0
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|0
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11
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|0
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|0-0
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|Реймс
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|0
|0
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|0
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13
|Монпелье
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|0
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|0-0
|0
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14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
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|0
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20
|Осер
|0
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|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
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