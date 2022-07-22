Ла лига через суд требует расторгнуть контракт Мбаппе с «ПСЖ»

Руководство ла лиги требует расторгнуть контракт форварда Килиана Мбаппе с «ПСЖ» в административном суде Парижа, пишет L'Equipe.

По данным источника, ла лига просит отменить решение департамента, который отвечает за мониторинг счетов французских клубов, об отсутствии претензий к «ПСЖ».

Оба ходатайства будут рассмотрены по существу в течение более длительного времени. Юрист ла лиги заявил, что это было ожидаемо.

«Это только первый шаг перед обращение в европейские суды в течение нескольких месяцев», — сказал Хуан Бранко.