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Сегодня, 20:42

Ла лига через суд требует расторгнуть контракт Мбаппе с «ПСЖ»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Килиан Мбаппе.
Фото Известия

Руководство ла лиги требует расторгнуть контракт форварда Килиана Мбаппе с «ПСЖ» в административном суде Парижа, пишет L'Equipe.

По данным источника, ла лига просит отменить решение департамента, который отвечает за мониторинг счетов французских клубов, об отсутствии претензий к «ПСЖ».

Оба ходатайства будут рассмотрены по существу в течение более длительного времени. Юрист ла лиги заявил, что это было ожидаемо.

«Это только первый шаг перед обращение в европейские суды в течение нескольких месяцев», — сказал Хуан Бранко.

В конце мая Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 160 миллионов евро.

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Х

9%

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Килиан Мбаппе
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4
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
6
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
9
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
12
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
13
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
14
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
15
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
17
 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
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