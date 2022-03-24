Салиба хочет перейти из «Арсенала» в «Марсель» на постоянной основе

Защитник «Марселя» Вильям Салиба признался, что хотел бы остаться в команде. В конце сезона заканчивается его аренда из «Арсенала».

«Я никогда не скрывал, что мне здесь хорошо. Не знаю, что меня ждет в будущем, еще два месяца впереди. Самое главное — попасть в Лигу чемпионов и пройти как можно дальше в Лиге конференций.

Думаю, переговоры состоятся позже, в конце мая-начале июня, между «Арсеналом» и «Марселем» — тогда мы и примем решение. Но остаться здесь точно было бы неплохо, и даже наоборот, я знаю город, своих товарищей по команде, тренера. Но тут не все зависит от меня", — цитирует RMC Салиба.

На прошлой неделе Салиба впервые был вызван в сборную Франции. Французы готовятся к товарищеским матчам против ЮАР и Кот-д'Ивуара.