Навас близок к переходу в «Наполи»

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас готов продолжить карьеру в «Наполи», пишет журналист Николо Скира.

По данным источника, о трансфере пытаются на данный момент договорится клубы. Футболист может быть арендован итальянцами, «ПСЖ» в этом случае будет платить ему зарплату.

Ранее главный тренер парижского клуба Кристоф Гальтье заявил, что основным вратарем в новом сезоне будет Джанлуиджи Доннарумма.

По итогам сезона-2021/22 на счету Наваса 24 пропущенных мяча в 26 матчах за «ПСЖ». Его соглашение с клубом действует до 30 июня 2024-го.