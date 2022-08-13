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Сегодня, 09:01

Навас близок к переходу в «Наполи»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас готов продолжить карьеру в «Наполи», пишет журналист Николо Скира.

По данным источника, о трансфере пытаются на данный момент договорится клубы. Футболист может быть арендован итальянцами, «ПСЖ» в этом случае будет платить ему зарплату.

Ранее главный тренер парижского клуба Кристоф Гальтье заявил, что основным вратарем в новом сезоне будет Джанлуиджи Доннарумма.

По итогам сезона-2021/22 на счету Наваса 24 пропущенных мяча в 26 матчах за «ПСЖ». Его соглашение с клубом действует до 30 июня 2024-го.

Кейлор Навас
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Марсель 1 1 0 0 4-1 3
3
 Лорьян 1 1 0 0 1-0 3
4
 ПСЖ 1 1 0 0 5-0 3
5
 Монпелье 1 1 0 0 3-2 3
6
 Монако 1 1 0 0 2-1 3
7
 Ланс 1 1 0 0 3-2 3
8
 Лион 1 1 0 0 2-1 3
9
 Нант 2 0 2 0 1-1 2
10
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
11
 Тулуза 1 0 1 0 1-1 1
12
 Анже 1 0 1 0 0-0 1
13
 Осер 1 0 0 1 1-4 0
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 Аяччо 1 0 0 1 1-2 0
15
 Клермон Фут 1 0 0 1 0-5 0
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 Брест 1 0 0 1 2-3 0
17
 Ренн 1 0 0 1 0-1 0
18
 Реймс 1 0 0 1 1-4 0
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Лорьян – Лион
 - : -
14.08 16:00
Аяччо – Ланс
 - : -
14.08 16:00
Осер – Анже
 - : -
14.08 16:00
Реймс – Клермон Фут
 - : -
14.08 16:00
Труа – Тулуза
 - : -
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Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 3
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 2
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 2
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 3
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 2
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 2
И К Ж
Антони Лопеш

Антони Лопеш

Лион

 1 1 0
Ромен Амума

Ромен Амума

Аяччо

 1 0 0
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Тиагу Джало

Лилль

 2 0 2
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