Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ» вместо ухода в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может не перейти в «Реал» следующим летом, сообщает Le Parisien.

По данным источника, у 24-летнего игрока нет никакой договоренности о переходе в мадридский клуб. Француз может продлить контракт, надежды на это в «ПСЖ» усиливаются.

Ранее Мбаппе попал в заявку парижан на игру против «Тулузы» во 2-м туре лиги 1. 13 августа «ПСЖ» объявил о возвращении игрока к тренировкам с основной командой.

«ПСЖ» сыграет с «Тулузой» в субботу, 19 августа. В первом туре команда Луиса Энрике сыграла вничью с «Лорьяном» (0:0).