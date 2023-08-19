В субботу, 19 августа, «Тулуза» дома примет «ПСЖ» в матче 2-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча пройдет в Тулузе на арене «Stadium de Toulouse», начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры с формальными событиями. Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию матча «Тулуза» — «ПСЖ» можно будет бесплатно в соцсети ВКонтакте.

«Тулуза» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице лиги 1 после победы над «Нантом» со счетом 2:1. Парижане с одним баллом располагаются на 11-й строчке. Ранее «ПСЖ» сыграл вничью с «Лорьяном» (0:0).

Лига 1, матчи «ПСЖ» и «Монако»: расписание игр 2 тура в чемпионате Франции