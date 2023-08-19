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«Тулуза» — «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию матча лиги 1 (видео)

Трансляция матча лиги 1 «Тулуза» — «ПСЖ» начнется в 22.00 мск 19 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Юго Экитике.
Юго Экитике.
Фото AFP

В субботу, 19 августа, «Тулуза» дома примет «ПСЖ» в матче 2-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча пройдет в Тулузе на арене «Stadium de Toulouse», начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры с формальными событиями. Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию матча «Тулуза» — «ПСЖ» можно будет бесплатно в соцсети ВКонтакте.

«Тулуза» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице лиги 1 после победы над «Нантом» со счетом 2:1. Парижане с одним баллом располагаются на 11-й строчке. Ранее «ПСЖ» сыграл вничью с «Лорьяном» (0:0).

Лига 1, матчи «ПСЖ» и «Монако»: расписание игр 2 тура в чемпионате Франции

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тулуза
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Марсель 2 1 1 0 4-3 4
2
 Монпелье 2 1 1 0 6-3 4
3
 Тулуза 1 1 0 0 2-1 3
4
 Страсбур 1 1 0 0 2-1 3
5
 Ренн 1 1 0 0 5-1 3
6
 Брест 1 1 0 0 3-2 3
7
 Монако 1 1 0 0 4-2 3
8
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
9
 Лилль 1 0 1 0 1-1 1
10
 Лорьян 1 0 1 0 0-0 1
11
 ПСЖ 1 0 1 0 0-0 1
12
 Гавр 1 0 1 0 2-2 1
13
 Метц 2 0 1 1 3-7 1
14
 Реймс 1 0 0 1 1-2 0
15
 Лион 2 0 0 2 2-6 0
16
 Клермон Фут 1 0 0 1 2-4 0
17
 Нант 1 0 0 1 1-2 0
18
 Ланс 1 0 0 1 2-3 0
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.08 22:00
Метц – Марсель
 2 : 2
19.08 20:00
Лион – Монпелье
 1 : 4
19.08 22:00
Тулуза – ПСЖ
 - : -
20.08 14:00
Лилль – Нант
 - : -
20.08 16:00
Гавр – Брест
 - : -
20.08 16:00
Лорьян – Ницца
 - : -
20.08 16:00
Реймс – Клермон Фут
 - : -
20.08 18:05
Монако – Страсбур
 - : -
20.08 21:45
Ланс – Ренн
 - : -
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Г
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 3
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 2
Ибрахим Салах

Ибрахим Салах

Ренн

 2
П
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 1
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 1
де Оливейра Кампос Вандерсон

де Оливейра Кампос Вандерсон

Монако

 1
И К Ж
Адриен Томассон

Адриен Томассон

Ланс

 1 1 0
Абу Ло

Абу Ло

Метц

 2 1 0
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 2 1 0
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