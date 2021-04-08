Мбаппе может не продлить контракт с «ПСЖ» ради перехода в «Реал»
18:46
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе не хочет продлевать контракт с клубом и летом собирается покинуть Париж, сообщает Cuatro.
По информации СМИ, нападающий отклонил все предложения «ПСЖ» о новом соглашении и заявил, что летом собирается уйти. Действующий контракт истекает летом 2022 года.
Мбаппе рассматривает возможность переехать в Испанию. Президент «Реала» Флорентино Перес не против ближайшим летом подписать контракт с французом, чтобы усилить состав мадридской команды.
В текущем сезоне 22-летний нападающий провел за «ПСЖ» 26 матчей в чемпионате Франции, забил 20 голов и отдал 2 результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://www.cuatro.com/deportes/futbol/liga/mbappe-fichaje-real-madrid-florentino-haaland_18_3119295211.html
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