Мбаппе может не продлить контракт с «ПСЖ» ради перехода в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе не хочет продлевать контракт с клубом и летом собирается покинуть Париж, сообщает Cuatro.

По информации СМИ, нападающий отклонил все предложения «ПСЖ» о новом соглашении и заявил, что летом собирается уйти. Действующий контракт истекает летом 2022 года.

Мбаппе рассматривает возможность переехать в Испанию. Президент «Реала» Флорентино Перес не против ближайшим летом подписать контракт с французом, чтобы усилить состав мадридской команды.

В текущем сезоне 22-летний нападающий провел за «ПСЖ» 26 матчей в чемпионате Франции, забил 20 голов и отдал 2 результативные передачи.