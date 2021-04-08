«Лион» по пенальти обыграл «Ред Стар» в Кубке Франции

В матче 1/8 финала Кубка Франции «Лион» прошел «Ред Стар». Основное и дополнительное время завершились вничью — 2:2.

Гости, которые по ходу игры вели 2:0, выиграли серию пенальти со счетом 5:4. В составе клуба лиги 1 голы забивали Лукас Пакета и Мемфис Депай.

Соперник «Лиона» по 1/4 финала определится после жеребьевки.

Кубок Франции

1/8 финала

«Ред Стар» — «Лион» — 2:2 (0:2). Пенальти — 4:5

Голы: Лукас Пакета, 28 (0:1). Депай, 45 (0:2). Ба, 61 (1:2). Руа, 74 (2:2).

«Лион»: Поллерсбек, Марселу, Де Шильо, Бард (Денайер, 83), Диоманде, Тиагу Мендес, Какере (Сумаре, 82), Лукас Пакета, Гимарайнс, Шерки, Депай (Токо-Экамби, 66).

Предупреждения: Шерки, 68. Лукас Пакета, 86.

Судья: Мигельгорри (Франция).

8 апреля. Сент-Уан. Стадион «Стад де Пари».