Неймар достиг устной договоренности с «ПСЖ» по поводу нового контракта

Нападающий «ПСЖ» Неймар в ближайшее время может подписать новый контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По его информации, бразилец не менял своего мнения и хочет остаться в Париже. Месяц назад футболист достиг устной договоренности с руководством по условиям нового соглашения, которое будет действовать до 2026 года. Нынешний контракт 29-летнего бразильца действует до 2022 года.

В текущем сезоне Неймар провел 21 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи.