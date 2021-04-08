Неймар достиг устной договоренности с «ПСЖ» по поводу нового контракта
16:04
Нападающий «ПСЖ» Неймар в ближайшее время может подписать новый контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
По его информации, бразилец не менял своего мнения и хочет остаться в Париже. Месяц назад футболист достиг устной договоренности с руководством по условиям нового соглашения, которое будет действовать до 2026 года. Нынешний контракт 29-летнего бразильца действует до 2022 года.
В текущем сезоне Неймар провел 21 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи.
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