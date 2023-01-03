Мбаппе и Хакими посетили матч «Бруклина» и получили майки от Дюранта

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и его одноклубник, защитник Ашраф Хакими, посетили матч «Бруклина» против «Шарлотт» (123:106) в НБА, сообщает ESPN.

Легкий форвард «Нетс» Кевин Дюрант тепло поприветствовал футболистов и подарил им фирменные майки со своей фамилией.

В этом матче «Бруклин» продлил свою победную серию до 12 матчей подряд.

«Нетс» занимает 2-е место турнирной таблицы Восточной конференции НБА. Следующая игра команды состоится 5 января против «Чикаго», начало — 04.00 мск.