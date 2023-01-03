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Сегодня, 16:11

Мак Аллистер: «Мы хотим, чтобы Месси остался в сборной»

Мак Аллистер заявил, что в сборной Аргентины хотят, чтобы Месси остался в команде
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер высказался о будущем капитана Лионеля Месси в команде.

«Мы хотим, чтобы он остался с нами. Он знает об этом. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Мак Аллистера Goal в соцсетях.

Вместе с национальной сборной в 2022 году Месси стал чемпионом мира, обладателем Кубка Америки.

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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