Мак Аллистер: «Мы хотим, чтобы Месси остался в сборной»

Мак Аллистер заявил, что в сборной Аргентины хотят, чтобы Месси остался в команде

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер высказался о будущем капитана Лионеля Месси в команде.

«Мы хотим, чтобы он остался с нами. Он знает об этом. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Мак Аллистера Goal в соцсетях.

Вместе с национальной сборной в 2022 году Месси стал чемпионом мира, обладателем Кубка Америки.