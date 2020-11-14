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Мбаппе готов подписать новый контракт с «ПСЖ» при определенном условии

10:59
Кильян Мбаппе. Фото AFP
Кильян Мбаппе. Фото AFP
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Стали известны условия, при которых нападающий Кильян Мбаппе готов продлить контракт с «ПСЖ».

По информации AS, 21-летний француз согласен подписать новое соглашение в случае, если в нем появится пункт об отступных. Сообщается, что футболист уже отклонил три предложения «ПСЖ» и рассматривает возможность перехода в другую команду летом 2021 года. «Реал» готов заплатить за игрока около 180 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Мбаппе провел 8 матчей за «ПСЖ», на его счету 7 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 180 миллионов евро.

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