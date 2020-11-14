Мбаппе готов подписать новый контракт с «ПСЖ» при определенном условии
Стали известны условия, при которых нападающий Кильян Мбаппе готов продлить контракт с «ПСЖ».
По информации AS, 21-летний француз согласен подписать новое соглашение в случае, если в нем появится пункт об отступных. Сообщается, что футболист уже отклонил три предложения «ПСЖ» и рассматривает возможность перехода в другую команду летом 2021 года. «Реал» готов заплатить за игрока около 180 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Мбаппе провел 8 матчей за «ПСЖ», на его счету 7 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 180 миллионов евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.