Кузяев заявил, что хорошо справляется с одиночеством во Франции

Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев заявил, что хорошо переносит одиночество во Франции.

«Совершенно не тяжело. Все-таки мне уже не 17-18, а 30 лет. Да и нет времени скучать. Тренировки, изучение языка. Я даже вижу большой плюс в том, что нахожусь один — есть возможность сконцентрироваться на себе и посвятить больше времени саморазвитию», — цитирует Кузяева «Чемпионат».

Он рассказал, что изучает языки и занимается с преподавателями. Он также отметил, что смотрит российские и европейские матчи, отдельно подчеркнув интерес к играм «Зенита».