Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 17:39

Кузяев заявил, что хорошо справляется с одиночеством во Франции

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Далер Кузяев.
Фото ФК «Гавр»

Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев заявил, что хорошо переносит одиночество во Франции.

«Совершенно не тяжело. Все-таки мне уже не 17-18, а 30 лет. Да и нет времени скучать. Тренировки, изучение языка. Я даже вижу большой плюс в том, что нахожусь один — есть возможность сконцентрироваться на себе и посвятить больше времени саморазвитию», — цитирует Кузяева «Чемпионат».

Он рассказал, что изучает языки и занимается с преподавателями. Он также отметил, что смотрит российские и европейские матчи, отдельно подчеркнув интерес к играм «Зенита».

Кузяев подписал контракт с «Гавром» в июле этого года. 30-летний футболист провел 8 матчей в лиге 1, отличившись 2 голами. Ранее он выступал за «Зенит».

Источник: https://www.championat.com/football/news-5276846-kuzyaev-est-bolshoj-plyus-v-tom-chto-ya-odin-vo-francii.html
Далер Кузяев
ФК Гавр
2
Читайте также
Усман заменит Косту в бою против Чимаева на UFC 294 в Абу-Даби
Футболистке Леманн предложили крупную сумму за ночь со знаменитостью
Politico сообщила об отчаянном обращении Зеленского к Западу
В Москве задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины
Журналист Херш заявил, что премьеру Израиля Нетаньяху пришел конец
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-игрок сборной Испании Риера возглавит «Бордо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 8 5 2 1 21-11 17
2
 Ницца 8 4 4 0 9-4 16
3
 ПСЖ 8 4 3 1 17-7 15
4
 Брест 8 4 3 1 9-7 15
5
 Реймс 8 4 1 3 14-11 13
6
 Марсель 8 3 3 2 12-11 12
7
 Лилль 8 3 3 2 11-10 12
8
 Ренн 8 2 5 1 14-10 11
9
 Нант 8 3 2 3 14-15 11
10
 Тулуза 8 2 4 2 10-9 10
11
 Страсбур 8 3 1 4 8-11 10
12
 Монпелье 7 2 3 2 12-9 9
13
 Гавр 8 2 3 3 10-12 9
14
 Ланс 8 2 2 4 8-13 8
15
 Метц 8 2 2 4 7-14 8
16
 Лорьян 8 1 4 3 13-18 7
17
 Лион 8 0 3 5 6-16 3
18
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.10 22:00
Гавр – Ланс
 - : -
21.10 18:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
21.10 22:00
Ницца – Марсель
 - : -
22.10 14:00
Лорьян – Ренн
 - : -
22.10 16:00
Лилль – Брест
 - : -
22.10 16:00
Нант – Монпелье
 - : -
22.10 16:00
Тулуза – Реймс
 - : -
22.10 18:05
Монако – Метц
 - : -
22.10 21:45
Лион – Клермон Фут
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 5
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 6 1 2
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 5 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости