Кузяев заявил, что хорошо справляется с одиночеством во Франции
Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев заявил, что хорошо переносит одиночество во Франции.
«Совершенно не тяжело. Все-таки мне уже не 17-18, а 30 лет. Да и нет времени скучать. Тренировки, изучение языка. Я даже вижу большой плюс в том, что нахожусь один — есть возможность сконцентрироваться на себе и посвятить больше времени саморазвитию», — цитирует Кузяева «Чемпионат».
Он рассказал, что изучает языки и занимается с преподавателями. Он также отметил, что смотрит российские и европейские матчи, отдельно подчеркнув интерес к играм «Зенита».
Кузяев подписал контракт с «Гавром» в июле этого года. 30-летний футболист провел 8 матчей в лиге 1, отличившись 2 голами. Ранее он выступал за «Зенит».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|8
|5
|2
|1
|21-11
|17
|
2
|Ницца
|8
|4
|4
|0
|9-4
|16
|
3
|ПСЖ
|8
|4
|3
|1
|17-7
|15
|
4
|Брест
|8
|4
|3
|1
|9-7
|15
|
5
|Реймс
|8
|4
|1
|3
|14-11
|13
|
6
|Марсель
|8
|3
|3
|2
|12-11
|12
|
7
|Лилль
|8
|3
|3
|2
|11-10
|12
|
8
|Ренн
|8
|2
|5
|1
|14-10
|11
|
9
|Нант
|8
|3
|2
|3
|14-15
|11
|
10
|Тулуза
|8
|2
|4
|2
|10-9
|10
|
11
|Страсбур
|8
|3
|1
|4
|8-11
|10
|
12
|Монпелье
|7
|2
|3
|2
|12-9
|9
|
13
|Гавр
|8
|2
|3
|3
|10-12
|9
|
14
|Ланс
|8
|2
|2
|4
|8-13
|8
|
15
|Метц
|8
|2
|2
|4
|7-14
|8
|
16
|Лорьян
|8
|1
|4
|3
|13-18
|7
|
17
|Лион
|8
|0
|3
|5
|6-16
|3
|
18
|Клермон Фут
|7
|0
|2
|5
|5-12
|2
|20.10
|22:00
|
Гавр – Ланс
|- : -
|21.10
|18:00
|
ПСЖ – Страсбур
|- : -
|21.10
|22:00
|
Ницца – Марсель
|- : -
|22.10
|14:00
|
Лорьян – Ренн
|- : -
|22.10
|16:00
|
Лилль – Брест
|- : -
|22.10
|16:00
|
Нант – Монпелье
|- : -
|22.10
|16:00
|
Тулуза – Реймс
|- : -
|22.10
|18:05
|
Монако – Метц
|- : -
|22.10
|21:45
|
Лион – Клермон Фут
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|7
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|5
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Жосуэ Казимир
Гавр
|3
|
|
Такуми Минамино
Монако
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|6
|1
|2
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|5
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0