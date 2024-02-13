Мбаппе больше не рассматривает переход в «Ливерпуль»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе больше не рассматривает переход в «Ливерпуль», сообщает Caught Offside со ссылкой на слова инсайдера Фабрицио Романо.

По данным источника, 25-летний футболист всерьез изучал переход в клуб. Француз считал, что Юргенн Клопп может сделать из него лучшего игрока в мире. Однако после объявления Клоппа об уходе из «Ливерпуля» Мбаппе решил больше не рассматривать переход в этот клуб.

В сезоне-2023/24 форвард забил 30 голов и сделал 7 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро. Контракт Мбаппе с парижанами действует до конца июня 2024 года.