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Сегодня, 10:17

Мбаппе больше не рассматривает переход в «Ливерпуль»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе больше не рассматривает переход в «Ливерпуль», сообщает Caught Offside со ссылкой на слова инсайдера Фабрицио Романо.

По данным источника, 25-летний футболист всерьез изучал переход в клуб. Француз считал, что Юргенн Клопп может сделать из него лучшего игрока в мире. Однако после объявления Клоппа об уходе из «Ливерпуля» Мбаппе решил больше не рассматривать переход в этот клуб.

В сезоне-2023/24 форвард забил 30 голов и сделал 7 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро. Контракт Мбаппе с парижанами действует до конца июня 2024 года.

Килиан Мбаппе
ФК Ливерпуль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 21 15 5 1 51-18 50
2
 Ницца 21 11 6 4 22-14 39
3
 Монако 21 11 5 5 40-30 38
4
 Брест 21 10 7 4 30-18 37
5
 Лилль 21 9 8 4 29-17 35
6
 Ланс 21 10 5 6 27-20 35
7
 Ренн 21 8 7 6 31-25 31
8
 Марсель 21 7 9 5 29-23 30
9
 Реймс 21 9 3 9 27-29 30
10
 Страсбур 21 6 7 8 22-29 25
11
 Гавр 21 5 9 7 23-25 24
12
 Нант 21 6 4 11 22-32 22
13
 Лион 21 6 4 11 22-34 22
14
 Монпелье 21 4 8 9 21-27 20
15
 Тулуза 21 4 8 9 20-29 20
16
 Лорьян 21 4 7 10 28-42 19
17
 Метц 21 4 5 12 18-32 17
18
 Клермон Фут 21 3 7 11 15-33 16
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16.02 23:00
Лион – Ницца
 - : -
17.02 19:00
Лилль – Гавр
 - : -
17.02 23:00
Нант – ПСЖ
 - : -
18.02 15:00
Страсбур – Лорьян
 - : -
18.02 17:00
Монако – Тулуза
 - : -
18.02 17:00
Монпелье – Метц
 - : -
18.02 17:00
Ренн – Клермон Фут
 - : -
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Реймс – Ланс
 - : -
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Брест – Марсель
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ПСЖ

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