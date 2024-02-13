Экс-игрок сборной Франции Галлас: «Головин недостаточно стабилен и подвержен травмам»

Вице-чемпион мира в составе сборной Франции Вильям Галлас поделился мнением о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Я знаю Головина, он играет в «Монако». Хочу сказать, что, когда игрок переходит в такой клуб, к нему сразу большое внимание. Головин часто подвержен травмам. Он недостаточно стабильный. Нужно каждый день подтверждать свой уровень, но это самое трудное в футболе. Надо брать пример с Роналду, Месси и Холанна», — приводит слова Галласа «Чемпионат».

Ранее Головин попал на обложку спортивной газеты L'Equipe, после того как забил победный гол в матче 21-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» (3:2).

27-летний россиянин в текущем сезоне сыграл за «Монако» 21 матч во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.