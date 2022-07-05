Почеттино прокомментировал увольнение с поста главного тренера «ПСЖ»
Маурисио Почеттино прокомментировал увольнение с поста главного тренера «ПСЖ».
Во вторник, 7 июля, парижский клуб объявил об уходе 50-летнего аргентинца.
«Я хочу пожелать всем в «ПСЖ» всего самого лучшего в будущем: владельцам, руководству, игрокам, всему персоналу и болельщикам, — написал Почеттино в соцсетях. — Нассер, я хочу сказать спасибо за то, что вы дали мне возможность снова стать частью семьи «ПСЖ». Мы вместе наслаждались удивительными моментами и большими победами, и наш тренерский штаб, как и всегда, извлечет уроки из полученного опыта, чтобы продолжить развиваться.
Мы гордимся тем, что стали чемпионами Франции в команде, которая так много значила для меня и моей семьи, когда я был здесь футболистом и капитаном, а теперь и тренером».
Новым главным тренером «ПСЖ» был назначен Кристоф Гальтье.
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|ПСЖ
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3
|Монако
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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11
|Брест
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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|0-0
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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