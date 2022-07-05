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5 июля, 23:53

Почеттино прокомментировал увольнение с поста главного тренера «ПСЖ»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Маурисио Почеттино прокомментировал увольнение с поста главного тренера «ПСЖ».

Во вторник, 7 июля, парижский клуб объявил об уходе 50-летнего аргентинца.

«Я хочу пожелать всем в «ПСЖ» всего самого лучшего в будущем: владельцам, руководству, игрокам, всему персоналу и болельщикам, — написал Почеттино в соцсетях. — Нассер, я хочу сказать спасибо за то, что вы дали мне возможность снова стать частью семьи «ПСЖ». Мы вместе наслаждались удивительными моментами и большими победами, и наш тренерский штаб, как и всегда, извлечет уроки из полученного опыта, чтобы продолжить развиваться.

Мы гордимся тем, что стали чемпионами Франции в команде, которая так много значила для меня и моей семьи, когда я был здесь футболистом и капитаном, а теперь и тренером».

Новым главным тренером «ПСЖ» был назначен Кристоф Гальтье.

Маурисио Почеттино
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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