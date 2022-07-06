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Владелец «Бордо» пообещал оспорить решение о переводе команды в третий дивизион

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бордо» на официальном сайте выступил с заявлением по поводу перевода команды в третий дивизион страны.

Решение о понижении жирондинцев было принято 14 июня из-за проваленной финансовой проверки. 5 июля была рассмотрена апелляция, которая не была удовлетворена.

Президент и владелец «Бордо» Жерар Лопес пообещал борться до конца: «Это несправедливое решение неприемлемо и непонятно. Я четко говорю этим вечером болельщикам, жителям Бордо и всем тем, у кого течет кровь жирондинцев: я буду бороться до конца, и именно поэтому мы решили обжаловать это несправедливое решение».

Напомним, по итогам сезона-2021/22 «Бордо» стал последним в лиге 1 и вылетел из элиты французского футбола.

Футбол
ФК Бордо
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