Владелец «Бордо» пообещал оспорить решение о переводе команды в третий дивизион
«Бордо» на официальном сайте выступил с заявлением по поводу перевода команды в третий дивизион страны.
Решение о понижении жирондинцев было принято 14 июня из-за проваленной финансовой проверки. 5 июля была рассмотрена апелляция, которая не была удовлетворена.
Президент и владелец «Бордо» Жерар Лопес пообещал борться до конца: «Это несправедливое решение неприемлемо и непонятно. Я четко говорю этим вечером болельщикам, жителям Бордо и всем тем, у кого течет кровь жирондинцев: я буду бороться до конца, и именно поэтому мы решили обжаловать это несправедливое решение».
Напомним, по итогам сезона-2021/22 «Бордо» стал последним в лиге 1 и вылетел из элиты французского футбола.
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|Лорьян
|0
|0
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|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
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|7.08
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Анже – Нант
|- : -
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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|7.08
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Лилль – Осер
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|7.08
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
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Ренн – Лорьян
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