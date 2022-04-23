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«Монако» Головина разгромил «Сент-Этьен». Игра прерывалась на полчаса

«Монако» Головина разгромил «Сент-Этьен» в матче чемпионата Франции
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
23 апреля. «Сент-Этьен» — «Монако» — 1:4.
Фото Global Look Press

«Монако» разгромил «Сент-Этьен» в матче 34-го тура чемпионата Франции. Монегаски на выезде выиграли со счетом 4:1.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин начал встречу с первых минут и был заменен на 59-й минуте игры.

Матч лиги 1 был приостановлен из-за пиротехники на 66-й минуте. Главный рефери встречи Бастьен Дешепи принял решение увести команды с поля. К моменту остановки игры монегаски вели со счетом 3:1. Пауза продлилась около получаса.

«Монако» набрал 59 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Сент-Этьен» остался на 18-м месте (31 очко).

Франция. Лига 1. 34-й тур
23 апр, 20:00. Stade Geoffroy-Guichard (Сент-Этьен)
Сент-Этьен
1:4
Монако
Голы
Бен-Йеддер, 23 (0:1), Фолланд, 25 (0:2), Хазри, 42 (1:2), Колодзейчак, 61 (1:3), Боаду, 77 (1:4)
Сент-Этьен
Бернардони Над Колодзейчак (Трауко, 66) Габриэл Силва (Норден, 43) Мангала Масон (Аушиш, 66) Гурна-Дуат (Юссуф, 65) Будебуз Камара Хазри (Амума, 65) Буанга
Монако
Нюбель Вандерсон Бадиашиле Дисаси (Марипан, 86) Кайю Энрике Тшуамени (Матазо, 86) Головин (Боаду, 59) Фофана Мартинш (Сидибе, 46) Бен-Йеддер (Якобс, 59) Фолланд
Предупреждения
Хазри 43’, Мангала 72’  -  Мартинш 21’, Тшуамени 40’, Сидибе 65’
Судьи
Дешепи (Франция)
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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1.85

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15%

1.63

X2

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Александр Головин
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ФК Сент-Этьен
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Матч «Сент-Этьен» — «Монако» был прерван из-за пиротехничего шоу на трибунах
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 5 4 75-30 77
2
 Марсель 33 18 8 7 55-33 62
3
 Монако 34 17 8 9 55-35 59
4
 Ренн 33 17 5 11 70-36 56
5
 Страсбур 33 15 11 7 55-35 56
6
 Ницца 33 16 7 10 42-29 54
7
 Ланс 33 15 8 10 52-41 53
8
 Лион 34 14 11 9 56-45 52
9
 Лилль 33 12 12 9 41-40 48
10
 Нант 33 13 8 12 43-38 47
11
 Монпелье 34 12 6 16 46-51 42
12
 Брест 33 11 9 13 42-48 42
13
 Реймс 33 9 13 11 36-36 40
14
 Анже 33 8 10 15 36-49 34
15
 Лорьян 33 8 10 15 33-52 34
16
 Труа 33 8 9 16 30-46 33
17
 Клермон Фут 33 8 8 17 33-61 32
18
 Сент-Этьен 34 7 10 17 38-68 31
19
 Бордо 33 5 12 16 44-79 27
20
 Метц 33 4 12 17 29-59 24
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38 тур
23.04 18:00
Лион – Монпелье
 5 : 2
23.04 20:00
Сент-Этьен – Монако
 1 : 4
23.04 22:00
ПСЖ – Ланс
 - : -
24.04 14:00
Ренн – Лорьян
 - : -
24.04 16:00
Клермон Фут – Анже
 - : -
24.04 16:00
Метц – Брест
 - : -
24.04 16:00
Нант – Бордо
 - : -
24.04 16:00
Ницца – Труа
 - : -
24.04 18:05
Лилль – Страсбур
 - : -
24.04 21:45
Реймс – Марсель
 - : -
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 20
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 20
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 14
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ПСЖ

 11
Амари Траоре

Амари Траоре

Ренн

 10
И К Ж
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Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 29 2 4
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Йохан Гастьен

Клермон Фут

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Салис Абдул Самед

Клермон Фут

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