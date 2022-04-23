«Монако» Головина разгромил «Сент-Этьен». Игра прерывалась на полчаса

«Монако» разгромил «Сент-Этьен» в матче 34-го тура чемпионата Франции. Монегаски на выезде выиграли со счетом 4:1.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин начал встречу с первых минут и был заменен на 59-й минуте игры.

Матч лиги 1 был приостановлен из-за пиротехники на 66-й минуте. Главный рефери встречи Бастьен Дешепи принял решение увести команды с поля. К моменту остановки игры монегаски вели со счетом 3:1. Пауза продлилась около получаса.

«Монако» набрал 59 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Сент-Этьен» остался на 18-м месте (31 очко).