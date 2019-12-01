Матч 15-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ» перенесен из-за непогоды. Как сообщает AFP, такое решение приняли делегаты матча, а также власти Монако. Ранее метеослужба объявила о красном режиме погодной опасности. На регион Приморских Альп и Вара обрушились сильнейшие ливни, спровоцировавшие наводнения.

Из соображений безопасности было решено игру перенести. Она должна была начаться сегодня в 23.00 по московскому времени. О новом времени проведении игры будет сообщено позднее.